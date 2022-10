Spagna: luce staccata nelle panetterie contro caro-energia Per 15 minuti. Protesta del settore: 'Costi insostenibili'

(ANSAmed) - MADRID, 28 OTT - Luce staccata per 15 minuti: è il gesto simbolico di protesta messo in atto oggi a mezzogiorno dalle panetterie in Spagna, come segno di insofferenza per il caro-energia che ha portato a un elevato aumento di inflazione e costi di produzione negli ultimi mesi. Lo riportano media come l'agenzia Efe.



"Senza luce, non c'è pane", è lo slogan scelto dalla Confederazione spagnola di panettieri e pasticcieri (Ceoppan), che denunciano una situazione diventata "insostenibile".



Secondo gli ultimi dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, a ottobre l'inflazione è stata del 7,3%, inferiore all'8,9% del mese precedente. (ANSAmed).