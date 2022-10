Malta: sequestrato carico cocaina da oltre 100 mln euro 610 kg intercettati in container di banane diretto in Georgia

(ANSAmed) - LA VALLETTA, 31 OTT - Altro sequestro record di cocaina da parte del servizio doganale maltese, che ieri ha scoperto e sequestrato 610 chilogrammi di droga purissima per un valore di oltre 100 milioni di euro nascosti in un container carico di banane in transito nel Freeport di Malta, spedito da Guayaquil in Ecuador e diretto a Batumi in Georgia.



Il container, secondo quanto riferito dal servizio doganale, è stato individuato sulla base dell'analisi di risk assessment a cui vengono sottoposte le spedizioni in transito per Malta.



Nell'ultimo anno sono stati numerosi i sequestri tanto di stupefacenti diretti ai paesi dell'est europeo quanto di auto rubate in Canada per essere rivendute negli emirati del Golfo.



In particolare, ieri i funzionari hanno notato delle incongruenze tra la descrizione del carico e le immagini della scansione a raggi X. Il container è stato ispezionato e sono state trovati 30 scatoloni con un totaler di 610 pacchi da un chilo ciascuno di cocaina. La magistratura ha aperto una indagine. (ANSAmed).