Spagna: esumati i resti del generale franchista Queipo

MADRID - I resti del generale spagnolo Gonzalo Queipo de Llano, considerato uno dei massimi responsabili della repressione franchista a Siviglia, sono stati esumati dalla basilica della Macarena, una delle chiese più conosciute della città andalusa. Lo riportano i media iberici.



L'esumazione — avvenuta la scorsa notte e realizzata a carico della Confraternita della Macarena, che gestisce il tempio cattolico in questione — risponde a quanto stabilito nella nuova legge "per la memoria democratica", da poco entrata in vigore a livello nazionale: tra i suoi articoli, si indica che i protagonisti del franchismo non possono rimanere sepolti in "luoghi preminenti di carattere pubblico". Oltre ai resti di Queipo de Llano, dalla basilica sivigliana sono stati esumati anche i resti della moglie Genoveva Martí e di Francisco Bohórquez, uno dei suoi principali collaboratori militari. Come testimoniato da media spagnoli, all'esumazione hanno assistito alcuni parenti di Queipo de Llano. Presenti anche alcuni discendenti commossi di vittime della dittatura. Al generale Queipo sono attribuiti gli ordini di fucilazione di circa 45.000 persone.