In Tunisia un progetto pilota di 'scuola autonoma'

(ANSA-AFP) - MAKTHAR, 04 NOV - Ragazzi e ragazze in fila a coppie nel cortile: il college (scuola media) di Makthar in Tunisia assomiglia a prima vista ad altre scuole statali. La sua particolarità è invece quella di produrre energia elettrica e cibo, finanziando così attività originali che consentono agli studenti di "aprirsi al mondo". L'Ong Wallah We Can, che ha stretto una partnership con le autorità statali, mira a riprodurre questo "prototipo di scuola autonoma" ovunque in Tunisia, al fine di rilanciare un sistema educativo e scolastico statico e senza risorse, in un Paese che un tempo era molto avanzato in questo campo.



La scuola, a tre ore di viaggio da Tunisi, accoglie 565 studenti, l'80% dei quali provengono dal nord-ovest povero e rurale. "Il sistema educativo va molto male dopo la Rivoluzione (che ha destituito Ben Ali nel 2011), non a causa della Rivoluzione, ma perché ogni governo ha ceduto alle pressioni del sindacato: si finisce con un bilancio ministeriale speso per oltre il 95% per il pagamento degli stipendi", lamenta Lotfi Hamadi, fondatore della Ong. Tuttavia, l'ex ministro e professore di politiche pubbliche Hedi Larbi ricorda all'Afp, "la Tunisia sotto (il suo primo presidente) Habib Bourguiba si è distinta per una politica educativa proattiva: il 15% del budget è andato alle attrezzature e alla formazione degli insegnanti".



Risultato: il tasso di iscrizione scolastica ha superato il 95% negli anni '90. Oggi 100.000 giovani abbandonano la scuola ogni anno, le lezioni private esplodono, il livello qualitativo scende. Di fronte a "uno Stato dimissionario", Hamadi vuole affrontare il problema in modo diverso. Questo consulente di 46 anni, figlio di immigrati analfabeti di Kesra, vicino a Makthar, tornato dalla Francia per "contribuire" alla nuova Tunisia, intende "prendere ciò che è efficace nell'imprenditorialità e trasformare le scuole in imprese sociali". Dopo 10 anni di sforzi, il College Decati è una "scuola verde", dotata - grazie ai donatori - di 140 pannelli solari e 50 scaldacqua solari che producono quattro volte l'energia consumata. Con queste eccedenze, la scuola finanzia la manutenzione del sito e fornisce elettricità ad altri tre stabilimenti.



L'associazione affitta otto ettari coltivati ;;da una cooperativa agricola, la Kidchen, che dà lavoro a sei genitori di studenti, ex disoccupati e un agronomo. Dall'estate del 2022 pomodori, peperoni, cipolle, patate o piselli riforniscono la mensa del college (10% della produzione) e le eccedenze vengono rivendute. Viso abbronzato, Chayeb Chayeb, 44 anni, caposquadra e padre di tre figli, di cui due al college, ha visto la sua vita quotidiana cambiare in meglio. "Prima ero stagionale con contratti di 5 o 6 mesi, ogni volta in un posto diverso. Ora lavoro vicino a casa mia", dichiara. A lungo termine, i genitori agricoltori - azionisti ciascuno fino al 2% di Kidchen - sono destinati a rilevare le azioni di Wallah We Can e diventare proprietari dell'azienda: "Questo ci incoraggia a lavorare di più e produrre di più per guadagnare di più. è un progetto per noi stessi». Con i ricavi energetici e agricoli sono stati lanciati i club extracurriculari: robotica, imprenditorialità, lingue e civiltà straniere, media, canto, "e-learning"... "Non per colmare le lacune nel sistema educativo, ce ne sono troppe, ma per insegnare loro ad imparare, per dare loro la curiosità di aprirsi al mondo", spiega Hamadi. In un Paese in cui la maggioranza dei giovani intende emigrare, secondo numerosi studi, Wallah We Can vorrebbe che i bambini e i ragazzi "si riconciliassero con il proprio Paese e scoprissero le opportunità che può offrire loro".



Abituato al club dell'imprenditorialità, Chahed Salhi, 14 anni, sogna di avviare un'attività turistica nell'antico sito di Makthar: "Questa esperienza mi ha dato molta fiducia in se stessa", dice questa studentessa che ha vinto la sua timidezza imparando "al pubblico parlando" al circolo teatrale. Chaïma Rhouma, una studentessa di giurisprudenza di 21 anni che ha frequentato il collegio, fornisce una testimonianza così entusiasta. Docce calde quotidiane, un cinema, un campo sportivo, un grande giardino: "Con Wallah We Can, qui tutto si è trasformato, anche per il (buono) + vibes +, le onde positive", spiega. Grazie ai circoli di letteratura e cinema, "sono più curioso, sono sempre alla ricerca di cose nuove: qui si può studiare divertendosi", aggiunge questo aspirante diplomatico desideroso di "conoscere altre culture". Con il suo ambiente privilegiato, il college è molto popolare nella regione, assicura il suo direttore Taher Meterfi, che "ha più di 80 domande in sospeso".



Prossimo passo per Wallah We Can: una "fattoria agroenergetica" di 40 ettari per fornire cibo ed elettricità a 23 scuole di Makthar (70.000 abitanti), ovvero 3.500 studenti. (ANSA-AFP).