Egitto: tre giornaliste in sciopero della fame per Alaa

IL CAIRO - Tre giornaliste egiziane hanno annunciato che inizieranno uno sciopero della fame per chiedere il rilascio di Alaa Abdel Fattah, l'attivista egiziano in carcere che si sta sottoalimentando da mesi e che da ieri rifiuta anche di idratarsi. "Smettiamo di nutrirci ora perché Alaa Abdel Fattah è in pericolo di vita", ha detto Mona Selim all'AFP in un sit-in davanti alla sede del sindacato dei giornalisti al Cairo assieme a Eman Ouf e Racha Azab. Le tre chiedono "il rilascio di tutti i prigionieri di coscienza", che sarebbero più di 60mila in Egitto, secondo quanto sostengono alcune ong.



Dall'inizio di aprile, il britannico-egiziano Alaa avrebbe ingerito solo un bicchiere di tè e un cucchiaio di miele al giorno, sostiene l'Afp. Il dissidente ha completamente smesso di mangiare martedì scorso e di bere ieri proprio mentre la COP27 si apriva a Sharm el-Sheikh. Il suo caso sarà posto all'attenzione del vertice dove è presente sua sorella Sanaa Seif, ha assicurato il primo ministro britannico Rishi Sunak, perché a suo dire si tratta di "una priorità". Attivisti presenti alla COP27 stanno moltiplicando i post con la parola chiave #FreeAlaa sui social network.