Migranti: in Tunisia autorità insieme contro fenomeno tratta Onm e Inltp firmano accordo di partenariato

(ANSAmed) - TUNISI, 07 NOV - L'Osservatorio tunisino sulle migrazioni (Onm) e l'Autorità nazionale per la lotta alla tratta di esseri umani (Inltp) hanno firmato un accordo di partenariato al fine di fornire un quadro di cooperazione e rafforzare il partenariato tra le due istituzioni nei settori della ricerca, degli studi, della documentazione, dell'editoria, della formazione e supporto delle abilità.



Lo ha reso noto l'Osservatorio in una nota precisando che l'accordo è stato firmato presso la sede dell'Autorità dalla direttrice generale dell'Onm, Ahlam Hammami, e dalla presidente dell'Inltp, Raoudha Laabidi. Quest'ultima ha affermato che l'Autorità sta attualmente lavorando all'attuazione del progetto del centro regionale per la formazione dei formatori nel campo della lotta alla tratta di persone e ai suoi aspetti legali, di sicurezza, medici e sociali. Il rapporto nazionale sulla lotta alla tratta di persone per il 2021 ha rivelato che la metà delle vittime della tratta di persone è straniera, trattandosi per lo più di persone di varie nazionalità africane, ha osservato.



Da parte sua, la direttrice dell'Onm ha sottolineato l'importanza di tale accordo per consolidare la cooperazione con l'Inltp chiedendo nel contempo un maggiore coordinamento con tutte le istituzioni e le organizzazioni che lavorano nel campo della migrazione in Tunisia al fine di stabilire politiche di governance della migrazione chiare e precise, secondo un approccio integrato, equilibrato e globale. Ahlam Hammami ha accolto con favore l'iniziativa dell'Inltp di lanciare il meccanismo nazionale di riferimento per le vittime della tratta di persone che potrà fornire tutte le informazioni e i dati in modo tempestivo, per aiutare le parti interessate a prendersi cura delle vittime della tratta di persone. Il meccanismo nazionale di riferimento per le vittime della tratta di esseri umani è il primo del suo genere in Nord Africa e Medio Oriente e comprende quattro componenti: prevenzione, protezione, cooperazione e intercettazione delle reti di tratta. (ANSAmed).