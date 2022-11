Sit-in a Zarzis per chiedere verità sui migranti dispersi

TUNISI - Ancora tensioni ieri a Zarzis, dove le famiglie delle persone scomparse nel naufragio di una barca con 18 migranti a bordo il 21 settembre scorso, sostenute da decine di cittadini hanno allestito una tenda per un sit-in all'ingresso del porto commerciale, bloccandone le attività, per chiedere alle autorità di "rivelare la verità" sul destino dei loro parenti. Lo riporta l'agenzia di stampa Tap. Mancano infatti all'appello ancora 12 persone.



Dal giorno del naufragio si sono susseguite a Zarzis le proteste di familiari e gente comune che imputano alle autorità errori e manchevolezze nella gestione della vicenda: dal ritardo delle autorità nelle ricerche dei dispersi, alle fasi seguenti dell'identificazione e della sepoltura dei corpi.



Il 18 ottobre scorso uno sciopero generale e il 4 novembre una "giornata della rabbia" hanno visto la partecipazione di migliaia di persone a Zarzis. Il presidente tunisino Kais Saied in più occasioni ha dichiarato pubblicamente di seguire da vicino gli sviluppi della vicenda, sottolineando che ogni parte coinvolta dovrà assumersi le proprie responsabilità.