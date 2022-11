Ultimato sbarco migranti da nave Rise Above a Reggio

REGGIO CALABRIA - Si è concluso stamani al porto di Reggio Calabria lo sbarco degli 89 migranti arrivati in Italia a bordo della nave Rise Above gestita dalla ong tedesca Mission Lifelive, dopo giorni passati al largo della costa orientale della Sicilia in attesa che gli venisse assegnato un porto. I migranti sono stati trasferiti nella palestra di una scuola della città dove è stato allestito un centro di prima accoglienza in attesa del trasferimento sulla base del riparto nazionale stabilito dal Ministero dell'Interno.



Tra i migranti ci sono una quarantina di minori di cui 8 bambini in tenera età.



Lo sbarco degli 89 migranti è stato reso possibile perché considerato un evento Sar a differenza della situazione delle altre due navi Geo Barents e Humanity one ferme a Catania, secondo quanto si è potuto apprendere a Reggio Calabria dalle autorità presenti all'atto dello sbarco dei naufraghi.



L'acronimo Sar deriva dal termine inglese search and rescue e indica un insieme di operazioni di salvataggio, in questo caso navali, mirate alla salvaguardia della vita umana in particolari situazioni di pericolo.



Oltre 200 migranti invece si trovano ancora a bordo della Geo Barents e della Humanity one, dopo che solo i loro compagni di viaggio considerati 'fragili' sono stati autorizzati a sbarcare durante il weekend. Le due navi rifiutano di fare ritorno in acque internazionali con il loro carico di rifugiati ancora a bordo, come chiede il Governo. Stamani i legali della Humanity one hanno presentato un ricorso al Tribunale civile di Catania con cui si chiede al giudice di ordinare lo sbarco immediato dei 34 migranti rimasti ancora a bordo.



In questo contesto si moltiplicano gli appelli e le critiche dei partiti di opposizione che accusano il Governo di comportamento 'disumano'. Ma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha ribadito la linea di fermezza dell'esecutivo motivandola con la necessità di fermare questi "viaggi organizzati" dai trafficanti di esseri umani.