Familiari Fattah, senza notizia, temiamo alimentazione forzata

IL CAIRO - La famiglia del detenuto politico egiziano-britannico Alaa Abdel Fattah ha chiesto informazioni sul suo stato di salute dato che circolano "voci secondo cui sarebbe alimentato forzatamente" dopo sette mesi di sciopero della fame. Icona della rivoluzione del 2011 in Egitto che ha estromesso dal potere Hosni Mubarak, Alaa era stato arrestato alla fine del 2019. Il detenuto, che compirà 41 anni il 18 novembre, proprio il giorno di chiusura della Cop27 di Sharm el-Sheikh, è stato condannato a cinque anni di carcere per aver diffuso "informazioni false" dopo aver ripubblicato un messaggio su Facebook in cui accusava di tortura un agente di polizia. Il 2 aprile l'attivista ha deciso di assumere solo un bicchiere di tè e un cucchiaio di miele, sostengono i suoi familiari. Una settimana fa ha smesso completamente di mangiare e, dall'apertura della Cop27 a Sharm el-Sheikh domenica scorsa, non beve neanche più, sostengono ancora. Da allora la madre, Laila Soueif, va ogni giorno nella prigione di Wadi Natrun, circa cento chilometri a nord del Cairo. Finora non è stata in grado di ottenere prove che il figlio sia ancora in vita o il permesso di fargli avere libri e vestiti.



"L'unica differenza oggi è che non hanno preso la lettera della mamma per Alaa", ha twittato sua sorella Mona Seif. "Questo significa che è in uno stato che gli impedisce di ricevere una lettera? O che non è più in questo carcere?". Sono passati due giorni da quando l'amministrazione carceraria ha consegnato per l'ultima volta messaggi di Alaa alla madre, allarmando la zia, la nota scrittrice Ahdaf Soueif, mentre circolano "voci secondo cui sarebbe stato alimentato forzatamente e sedato". È necessario, scrive su Twitter, che venga "trasferito d'urgenza all'ospedale universitario Qasr al-Aini", il più grande istituto di sanità pubblica del Cairo, affinché "altri rappresentanti, oltre a quelli dello Stato, abbiano accesso a lui", ad esempio i suoi avvocati o un rappresentante dell'Ambasciata britannica.