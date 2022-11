Grecia: 20 mila persone in corteo a Atene contro inflazione

ATENE - Ventimila persone, secondo le stime della polizia greca, hanno manifestato oggi ad Atene contro l'aumento del costo della vita, dopo che l'inflazione nel Paese ha toccato il 12% lo scorso settembre e il prezzo del gas è più che quadruplicato. I manifestanti hanno sfilato in una città semivuota, poiché molte attività hanno abbassato le saracinesche per aderire allo sciopero generale dei lavoratori, indetto per tutta la giornata, e sia i trasporti pubblici che i collegamenti marini tra la Grecia continentale e le isole sono stati interrotti.



Secondo le autorità greche, il corteo più partecipato nella capitale è stato quello del sindacato comunista PAME: "L'alto costo della vita è intollerabile", recitavano alcuni suoi striscioni. "Chiediamo salari più alti e protezione sociale per tutti", reclamava invece il manifesto della Confederazione dei lavoratori GSEE, la più grande del Paese, che ha indetto lo sciopero assieme al sindacato dei dipendenti pubblici ADEDY. Al termine della manifestazione, in piazza Syntagma, si sono verificati degli scontri davanti al Parlamento greco tra un gruppo di manifestanti che ha lanciato bombe molotov, mentre la polizia si è servita di gas lacrimogeni. Infine a Salonicco, seconda città della Grecia, circa ottomila persone hanno partecipato alle proteste, in base alle stime della polizia.