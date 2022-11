Riad arresta donna americana, ex marito saudita trattiene figlia

RIAD - Una donna americana di 34 anni è stata arrestata in Arabia Saudita per aver accusato pubblicamente sui social l'ex marito di aver trattenuto la loro bambina di otto anni nel regno in base alle cosiddette leggi sulla tutela: lo ha riferito Freedom Initiative, una Ong con sede a Washington che si batte per i diritti delle persone detenute ingiustamente in Medio Oriente e Nord Africa. Carly Morris è stata presa in custodia dalle autorità saudite lunedì e non si sa dove si trovi la figlia Tala. "Non è chiaro se la bambina sia detenuta con lei o se sia stata consegnata all'ex marito", si legge in una nota della Ong.



La donna è andata in Arabia Saudita con sua figlia nell'estate del 2019, sperando di trascorrere qualche settimana con il padre della bambina. Ma subito dopo il loro atterraggio a Riad, l'uomo ha sequestrato i loro documenti e ha fatto in modo che la bambina diventasse cittadina saudita, assicurandosi di impedirle di partire. A settembre ha ricevuto una convocazione da parte dei procuratori sauditi che la informavano di essere indagata per "disturbo dell'ordine pubblico", uno sviluppo che Morris riteneva fosse legato ai post sui social media sul suo caso. In seguito è stata informata che le era stato imposto un divieto di viaggio, secondo un avviso elettronico che l'Afp ha potuto vedere. "Ho paura di essere arrestata da un momento all'altro", ha dichiarato Morris all'agenzia di stampa francese, "la mia paura più grande è chi si prenderà cura di Tala". Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha dichiarato ieri che è "al corrente delle notizie sulla detenzione della signora Morris".