Siria: attacco a convoglio miliziani filo-Iran, 15 morti Riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani

(ANSAmed) - BEIRUT, 09 NOV - Almeno 15 persone sono morte in seguito a un attacco contro un convoglio di miliziani filo-iraniani nella Siria orientale: lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani.



L'Osservatorio non ha specificato chi abbia lanciato l'attacco, che ha colpito un convoglio di "autocisterne di carburante e camion carichi di armi" nell'area di Albu Kamal, al confine con l'Iraq.



L'esercito statunitense ha dichiarato ai media in Iraq di non essere coinvolto nel raid. (ANSAmed).