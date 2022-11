Tunisia: diminuiscono denunce violenze su donne Ma aumenta il tasso di violenza domestica

(ANSAmed) - TUNISI, 09 NOV - Le denunce di violenza contro le donne dall'inizio dell'anno a fine ottobre, attraverso il numero verde 1899, sono scese a 769, contro le 1441 nel 2021 e 3880 nel 2020. Lo ha affermato la ministra tunisina della Famiglia, delle donne, dei bambini e degli anziani Amel Belhaj Moussa in una conferenza stampa a Tunisi aggiungendo che nonostante il calo del numero di segnalazioni di violenza contro le donne, il tasso di violenza domestica è invece aumentato e rappresenta il 77% di tutte le segnalazioni ricevute nel 2022 sul numero verde.



In questo contesto, Belhaj Moussa ha espresso il suo rifiuto di ogni forma di violenza contro le donne, in particolare la violenza domestica, sottolineando l'impegno del ministero a continuare la lotta alla violenza contro le donne attraverso misure concrete decise in tal senso, oltre al consolidamento del networking per la divulgazione della legge n. 58 sulla lotta alla violenza sulle donne. La ministra ha annunciato la decisione di creare una linea di credito per la lotta alla violenza contro le donne nel bilancio 2023, oltre a una linea di finanziamento specifica lanciata nell'ambito del programma "Rayedet". "La piattaforma Rayedet ha ricevuto più di 200 richieste di finanziamento di progetti da donne vittime di violenza domestica", ha aggiunto. La ministra ha inoltre precisato che entro la fine di novembre apriranno 3 nuovi centri per la cura delle donne vittime di violenza a Kasserine, Sidi Bouzid e Ben Arous, portando il numero totale dei centri a 10, aggiungendo che 14 centri simili sono previsti durante l'anno 2023-2024 per coprire tutti i governatorati. L'Osservatorio nazionale per la lotta alla violenza contro le donne ha il compito di dirigere il lavoro dei coordinamenti regionali per combattere la violenza contro le donne e valutarne le prestazioni, al fine di rafforzare i suoi interventi nei vari governatorati e consolidare lo sforzo nazionale in prevenzione.



"Il 15 novembre sarà organizzato un incontro nazionale sull'introduzione di un nuovo approccio per garantire l'efficacia del lavoro dei coordinamenti nazionali per la lotta alla violenza contro le donne", ha affermato ancora Belhaj Moussa. (ANSAmed).