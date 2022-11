Egitto: media, denunciata la sorella di Fattah Da un avvocato filo-governo, ora rischia l'arresto

(ANSAmed) - IL CAIRO, 10 NOV - Sanaa Seif, una delle due sorelle del dissidente egitto-britannico Alaa Abdel Fattah in sciopero della fame e della sete in un carcere del Cairo, "è stata informata che un avvocato filogovernativo" l'ha denunciata alla procura egiziana accusandola di spionaggio e di "diffusione di notizie false" ed esponendola così a un rischio di arresto.



Lo riporta il sito del quotidiano britannico Guardian.



L'avvocato l'accusa fra l'altro di "cospirare con agenzie straniere" e di "istigazione contro lo stato egiziano e le sue istituzioni e di diffondere deliberatamente notizie false".



L'altro ieri Sanaa Seif aveva parlato in una conferenza stampa organizzata a Sharm el-Sheikh a margine della Cop27 sul clima e le accuse appaiono collegate alle dichiarazioni fatte dall'attivista a sostegno del fratello e contro l'amministrazione egiziana.(ANSAmed).