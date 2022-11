MO: siti, Israele apre strada in territorio siriano del Golan

BEIRUT - L'esercito israeliano ha avviato lavori per costruire una nuova strada asfaltata in pieno territorio siriano sulle Alture contese del Golan, a sud-ovest di Damasco. Lo riferiscono oggi media siriani, secondo cui i lavori sono cominciati circa un mese fa e coinvolgono le campagne a nord e a ovest del capoluogo siriano di Qunaytra, confinante con la zona smilitarizzata creata sulle Alture contese del Golan dopo l'armistizio del 1974 tra i due Paesi.



Secondo la documentazione fotografica fornita dal sito di approfondimento siriano Enab Baladi, i militari del genio dell'esercito israeliano, protetti da carri armati e fanti delle forze militari israeliane, hanno aperto una nuova strada asfaltata in pieno territorio siriano nelle campagne tra il Monte Hermon (Monte Shaykh in arabo) e le aree rurali di Qunaytra, nei pressi di Horsh Abu Shabta, vicino alla cittadina Hurriya.



Il governo centrale siriano non ha finora commentato la notizia. Le Alture del Golan sono state conquistate da Israele nel 1967 e nel 1973. Con diverse risoluzioni, l'Onu chiede il ritiro di Israele da questi territori siriani, annessi però da Israele nel 1981 e riconosciuti come israeliani dagli Stati Uniti nel 2019.