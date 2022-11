Frontex, in 2022 ingressi irregolari cresciuti del 73% 'In 10 mesi oltre 275mila arrivi. Aumento 48% in Mediterraneo'



precedente

successiva (ANSAmed) - BRUXELLES, 14 NOV - "Nei primi 10 mesi di quest'anno sono stati registrati 275.500 ingressi irregolari alle frontiere esterne dell'Ue. L'aumento è del 73% rispetto al 2021, e dato più alto dal 2016". Lo afferma un report preliminare di Frontex, l'agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. "La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato un aumento del 48% nel numero di attraversamenti irregolari rilevati nel periodo gennaio-ottobre, salendo a 79.140, il che la rende la seconda rotta migratoria più attiva verso l'Ue" dopo quella dei Balcani occidentali, che ha registrato un livello di flussi triplicato rispetto allo scorso anno. (ANSAmed).





© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati