Egitto: sorella, la salute di Alaa peggiorata gravemente

IL CAIRO - "Le notizie della visita sono inquietanti, Alaa è peggiorato gravemente nelle ultime 2 settimane, ma almeno sono riusciti a vederlo": lo ha scritto su Twitter Mona Seif, una sorella di Alaa Abdel Fattah, dando conto di una visita in carcere all'attivista da mesi in sciopero della fame. "Aveva così tanto bisogno di vedere la famiglia", scrive ancora Mona preannunciando maggiori dettagli.



A poter visitare l'ex-icona della rivoluzione egiziana sono state la madre, Laila Soueif, e l'altra sorella, Sanaa Seif. Alaa l'altro ieri aveva scritto alla famiglia annunciando che non era più in sciopero della fame durante il quale, almeno secondo i familiari, avrebbe ingerito solo 100 calorie al giorno per sette mesi prima di entrare in astinenza totale il 2 novembre. Il giorno prima le parenti avevano reso noto che il dissidente anglo-egiziano Alaa aveva interrotto lo sciopero della sete iniziato il 6 novembre, all'apertura della Cop27 sul clima.

La procura egiziana ha dichiarato di ritenere "dubbio" il suo sciopero della fame. Alaa ha passato in carcere otto degli ultimi dieci anni: dopo quattro casi giudiziari e incarcerazioni, la più recente condanna era dipesa solo da una condivisione su Facebook di un post su presunte brutalità della polizia egiziana, almeno secondo quanto sostenuto da suoi sostenitori.