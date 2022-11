A Djerba per chiedere verità su naufragio, polizia li blocca

TUNISI - Centinaia di manifestanti tra cui parenti delle vittime partiti da Zarzis in auto e moto per chiedere alle autorità di "rivelare la verità" sul destino dei migranti scomparsi nel naufragio del 21 settembre scorso, sono stati bloccati dalla polizia all'ingresso dell'isola di Djerba, a sud della Tunisia ove si terrà a partire da domani il 18mo Vertice della Francofonia. Lo rivelano diversi media locali pubblicando anche foto e video dei fatti.



Le forze dell'ordine hanno usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti intenti a loro volta a tirare pietre. A circa 5 km dalla "Via Romana", unica strada di accesso a Djerba, i manifestanti sono tornati verso Zarzis, distante una decina di chilometri, dove si sono verificati altri scontri con polizia e agenti della Guardia nazionale. Diversi manifestanti fermati sono stati poi rilasciati secondo la radio locale Mosaique Fm.



Un'imbarcazione con a bordo 18 migranti tunisini in rotta verso le coste italiane è scomparsa nella notte tra il 20 e il 21 settembre dopo essere salpata da Zarzis. Da allora sono stati ritrovati solo otto corpi. Le famiglie e i parenti delle vittime, sostenuti dai residenti e dai pescatori di Zarzis, hanno organizzato diverse manifestazioni per spingere le autorità a intensificare le ricerche per trovare i 12 migranti ancora dispersi.