Alta tensione in nord Siria, botta e risposta tra Turchia e Pkk

(di Lorenzo Trombetta)

BEIRUT - Si avvita la spirale di violenza nel nord della Siria con l'acuirsi dell'annunciata offensiva militare turca, battezzata 'Spada ad artiglio', contro postazioni di miliziani curdi della coalizione guidata dal Partito dei lavoratori curdi (Pkk), accusato da Ankara di essere il mandante dell'attentato di Istanbul.

Nelle ultime ore si sono intensificati i raid aerei e di artiglieria turchi contro le aree del nord e del nord-est della Siria controllate da anni dalle forze arabe e curde, riunite in una coalizione guidata dal Pkk e sostenuta dagli Stati Uniti.

La Turchia ha accusato stamani il Pkk in Siria di aver sparato colpi di artiglieria contro la cittadina frontaliera turca di Karkemish, uccidendo tre persone. Le informazioni però non possono essere verificate in maniera indipendente sul terreno.

Subito dopo, media siriani hanno riferito di nuovi raid aerei turchi lungo tutta la fascia frontaliera, dal nord di Aleppo al nord di Hasake passando per le campagne a nord di Raqqa.

Le forze curde hanno risposto sparando razzi contro il valico frontaliero turco-siriano di Bab Salama-Oncupinar, dove sorge una base militare turca.

Ieri si erano registrati i primi intensi bombardamenti aerei e di artiglieria turchi contro le forze curde in Siria. In questi attacchi sono stati uccisi 16 militari governativi siriani, 18 miliziani curdi e un giornalista locale.

Le forze curde hanno invece riferito di un bilancio più pesante per i civili: 11 di questi sono stati uccisi secondo i media controllati dalla coalizione siriana a guida Pkk.

Stamani il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che da giorni è tornato a minacciare un'offensiva militare "anti-terrorismo" nel nord della Siria, ha affermato che l'operazione in corso non si limiterà a raid aerei ma che coinvolgerà le truppe di terra.

Il presidente turco, impegnato in giugno prossimo nelle attese elezioni legislative e presidenziali, ha detto di essersi consultato sia con gli Stati Uniti che con la Russia, paesi che hanno truppe nella Siria settentrionale e nord-orientale e con cui Ankara ha contatti frequenti sia per la questione ucraina che per quella siriana.