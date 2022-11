Erdogan, 'l'operazione di terra in Siria inizierà presto' Ong, colpita da drone turco base militare condivisa da Usa e Pkk

(ANSAmed) - ISTANBUL, 22 NOV - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha nuovamente menzionato la possibilità di un'operazione con truppe terrestri "presto" contro le forze curde in Siria e Iraq. "Se Dio vuole, presto li eradicheremo con i nostro carri armati, la nostra artiglieria e i nostri soldati", ha detto Erdogan in riferimento ai militanti curdi nel nord della Siria e dell'Iraq.



Un drone armato turco ha colpito oggi nel nord-est della Siria una base militare condivisa dagli Usa e dalla coalizione locale a guida del Partito dei lavoratori curdi (Pkk) anti-turco. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui nell'attacco avvenuto nella regione nord-orientale di Hasake sono stati uccisi tre miliziani curdi. (ANSAmed).