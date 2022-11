Grecia: giunto in porto barcone con centinaia di migranti

ATENE - Un'imbarcazione con centinaia di migranti a bordo è stata rimorchiata nel porto dell'isola di Creta dopo un drammatico salvataggio in alto mare complicato da forti venti: lo ha reso noto la Guardia Costiera greca. I richiedenti asilo "sono stati rimorchiati in porto, devono ancora sbarcare", ha detto una portavoce della Guardia Costiera, che in precedenza aveva stimato che a bordo dell'imbarcazione ci fossero fino a 500 persone.

Le operazioni di soccorso, coordinate dalle autorità greche, sono avvenute a 18 miglia nautiche a sud di Paleochora, e sul luogo sono intervenute anche due navi da carico, una petroliera e due pescherecci italiani. L'imbarcazione è poi stata trainata nel porto di Paleochora da un peschereccio.

Sempre più barche sovraffollate e di grande stazza, come quelle a vela, entrano in difficoltà o naufragano a sud di Creta o del Peloponneso a causa dell'aumento di viaggi lungo la rotta che dalle coste turche conduce direttamente in Italia per evitare i respingimenti della Guardia costiera greca. "L'80% dei migranti che oggi salpano dalla Turchia punta ad arrivare in Italia", ha spiegato il ministro dell'Immigrazione greco Notis Mitarakis in un'intervista nei giorni scorsi all'emittente Skai. Da inizio ottobre almeno 60 migranti hanno perso la vita a seguito dei naufragi nelle acque greche.