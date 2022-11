Da forte Sharjah a palazzetto Abu Dhabi, festa unità Emirati Fino al 2 dicembre stop uffici e festa in tutta la federazione

(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - Il forte Al Dahid nell'emirato di Sharjah sarà al centro di una serie di iniziative al via nei prossimi giorni verso la festa dell'unità degli Emirati Arabi Uniti, che si celebra ogni anno il 2 dicembre.



La festa comincia a Sharjah domani, martedì 29 novembre, e andrà avanti fino al 2 dicembre con marce, performace folk tradizionali, premi per i partecipanti e musica negli eventi organizzati, riferisce il Gulf News, dal comitato Sharjah National Day Celebrations. Dal 29 dicembre le celebrazioni iniziano nel pomeriggio con il pubblico che potrà godersi le danze tradizionali, gli spettacoli folk e le canzoni e ballate patriotiche. Il 2 dicembre ci sarà la marcia ufficiale, la gara dei cammelli e altri eventi popolari. Ci saranno anche corsi divertenti per i bambini. Iniziative, nell'emirato, ci saranno anche nella zona di mare di Khawr Fakkan dove ci saranno performance di artisti come Eida Al Menhali e Diana Haddad all'anfiteatro il 3 dicembre. Anche la spiaggia di Khawr Fakkan sarà sede di celebrazioni con danze culturali, concerti e attività per bambini, il tutto acocmpagnato dalla cucina tradizionale emiratina e altre attività.



"La voglia di festa nel nostro Paese - ha detto Rashid Khamis Obaid Al Naqbi, capo del consiglio comunale di Khorfakkan - riparte ogni mattina ma nel National Day le giornate diventano dei festival per cittadini e turisti e qui nella nostra città diventa un'occasione per celebrare la nazione, dalle nostre colline fino al nostro mare". Le celebrazioni si terranno in tutto il Paese, visto che gli Eau hanno deciso che gli uffici saranno chiusi dal 1 al 4 dicembre e riapriranno il 5 dicembre.



Anche l'Emirates Palace della città Abu Dhabi ha infatti un programma pieno di eventi per la festa nazionale, che partono oggi e si concludono il 2 dicembre con una gran serata di fuochi d'artificio. La giornata del 2 dicembre celebra ogni anno la fusione del 1971 di sei emirati per la nascita degli Emirati Arabi Uniti, a cui l'anno successivo si aggregò anche il settimo emirato, Ras Al Khaimah. (ANSA).