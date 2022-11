In Cisgiordania 3 palestinesi uccisi in scontri con esercito Ministero sanità palestinese: 2 degli uccisi sono fratelli

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 NOV - Tre palestinesi sono rimasti uccisi la scorsa notte in due scontri con l'esercito israeliano.



Secondo il ministero della sanità palestinese nel villaggio di Kafr Ain (Ramallah) due fratelli sono stati colpiti a morte del fuoco di militari israeliani. L'esercito israeliano sta verificando le circostanze di questo incidente. Un portavoce militare ha intanto riferito che a Beit Umar (Hebron) un palestinese è stato colpito a morte in uno scontro a fuoco con miliziani palestinesi.



Il primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Muhammad Shtayyeh, ha definito "un crimine atroce" l'uccisione di due fratelli palestinesi. "Un' escalation - ha detto citato dalla Wafa - che porta il presagio di grandi pericoli". "Con la continua dichiarazione di guerra al nostro popolo, uno dei pilastri dell'attuale e nuovo governo israeliano, chiediamo ai Paesi del mondo di intervenire con urgenza - ha denunciato - per fermare e frenare la macchina per uccidere israeliana".



Gli incidenti a Beit Umar, ha riferito l'esercito israeliano, sono iniziati quando due jeep militari si sono bloccate per guasti meccanici e sono state attaccate da decine di persone ''che hanno lanciato sassi ed ordigni esplosivi, e che hanno anche aperto il fuoco sui soldati''. Questi ultimi hanno sparato per respingere gli attaccanti, secondo un portavoce militare.



L'agenzia di stampa palestinese Wafa precisa che una persona è rimasta uccisa e che altre 10 sono state ferite.



Ieri l'esercito ha fornito un riepilogo dettagliato di 8 mesi di violenze fra palestinesi e israeliani. In Cisgiordania è stato segnalato un forte aumento degli attentati e degli scontri a fuoco. Secondo l'esercito, queste tensioni sono alimentate da Hamas e dalla Jihad islamica. L'esercito ha anche espresso preoccupazione per il moltiplicarsi degli attacchi di estremisti ebrei in isgiordania contro palestinesi. (ANSAmed).