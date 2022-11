Cisgiordania: palestinese ucciso in scontri con esercito Da ieri, il sesto palestinese ucciso dal fuoco di militari

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 NOV - Un palestinese è rimasto ucciso oggi durante scontri con l'esercito israeliano nel villaggio cisgiordano di Yabed. Lo ha reso noto la agenzia di stampa palestinese Wafa.



Il portavoce militare israeliano ha riferito che i soldati sono entrati a Yabed per catturare un palestinese ricercato per attività terroristica. Nella sua abitazione sono stati trovati un fucile e un'ingente somma di denaro. Durante l'arresto - ha aggiunto il portavoce - miliziani hanno sparato e hanno lanciato ordigni contro i soldati, che hanno risposto al fuoco. Da ieri è questo il sesto palestinese ucciso in Cisgiordania in scontri con l'esercito. (ANSAmed).