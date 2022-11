Tajani accoglie 114 profughi da campi detenzione Libia In arrivo grazie a corridoi umanitari per totali 500 persone

(ANSAmed) - ROMA, 30 NOV - Oggi alle 15.30 il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani sarà al Terminal 5 dell'aeroporto di Fiumicino per accogliere 114 profughi provenienti dai campi di detenzione della Libia.



Arriveranno grazie al sistema dei corridoi umanitari e dell'evacuazione. Originari di alcuni Paesi africani e della Siria, verranno ospitati in diverse regioni italiane. Il nuovo arrivo completa il primo protocollo per i profughi provenienti dalla Libia, firmato dai ministeri degli Esteri e dell'Interno, UNHCR, Comunità di Sant'Egidio, Fcei e Tavola Valdese per un totale di 500 persone accolte nel nostro Paese. (ANSAmed).