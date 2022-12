Tunisia: donne segnalano 769 casi di violenza subita In totale oltre 5.300 segnalazioni, rileva ministero Famiglia

(ANSA) - TUNISI, 05 DIC - Il numero verde 1899 messo a disposizione dal ministero tunisino della Famiglia, delle donne, dei bambini e degli anziani ha ricevuto dall'inizio dell'anno alla fine di ottobre 5.343 segnalazioni, di cui 769 catalogate come violenze. Lo ha reso noto lo stesso ministero nell'ambito della campagna dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, precisando che le segnalazioni riguardano abusi verbali (661), violenze psicologiche (616), violenze fisiche (565), violenze economiche (323), violenze sessuali, violenze contro i bambini (96) e violenze sul posto di lavoro (4). Le cifre mostrano che, per quanto riguarda i casi di violenza su donne, 215 delle chiamanti era in possesso di istruzione universitaria, 200 di istruzione secondaria, 137 di istruzione primaria mentre 21 erano analfabete. 247 le donne di età compresa tra i 30 e i 39 anni. 194 quelle nella fascia di età 40-49 anni, 117 tra i 20 e i 29 anni.



Diciotto quelle sotto i 20 anni, insieme ad altre 87 che non hanno rivelato la loro età. Il numero verde ha fornito assistenza legale a 737 vittime e sostegno psicologico a 60 donne. Sedici vittime sono state accolte in centri specializzati, a due è stata fornita assistenza sociale, e altre due assistenza medica. (ANSA).