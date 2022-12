Migranti: Oim, oltre 21 mila riportati in Libia nel 2022 Fino a 633 in 7 giorni. I morti sono 517, i dispersi sono 830

(ANSAmed) - TUNISI, 06 DIC - Sono 21.457 le persone intercettate e rimpatriate in Libia dall'inizio dell'anno fino a sabato scorso, 633 nella sola settimana fra il 27 novembre e il 3 dicembre.



Lo ha reso noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) su Twitter, precisando che 19.708 erano uomini, 1.089 donne e 678 i bambini.



Inoltre, 517 migranti sono morti e altri 830 sono ritenuti dispersi al largo delle coste libiche lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Nel 2021, sempre secondo i dati dell'Oim, erano stati 32.425 i migranti riportati in Libia. (ANSAmed).