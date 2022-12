Media, atterraggio d'emergenza in Spagna, passeggeri fuggono

MADRID - Oltre 20 persone hanno tentato di darsi alla fuga all'aeroporto di Barcellona dopo che un aereo in volo tra Marocco e Turchia è stato fatto atterrare d'urgenza alle 4.30 di stamattina per una presunta emergenza medica: lo riportano media come il quotidiano La Vanguardia.



Stando alle prime informazioni, almeno 28 passeggeri avrebbero provato a scappare, approfittando della situazione per entrare in territorio spagnolo. Alcune sono state intercettate, mentre altre sarebbero ancora ricercate.



Questo episodio ne ricorda uno simile avvenuto a novembre 2021 all'aeroporto di Palma di Maiorca.