Migranti: 300 persone sgomberate da un campo vicino Parigi A tutti è stata data una soluzione di alloggio d'emergenza

(ANSAmed) - PARIGI, 7 DIC - Sgombero di un campo di migranti a Ivry-sur-Seine, nel dipartimento di Val-de-Marne, vicino Parigi. Secondo quanto riferito dalla prefettura di zona, circa 300 persone sono state messe al riparo, dopo l'evacuazione della tendopoli di fortuna sorta da questa estate lungo la Senna, alle porte della capitale francese. "Tutte le persone presenti sul posto, ovvero 292, sono state accolte in centri di alloggio e in un ginnasio della città di Ivry", annunciano le autorità d'Oltralpe, precisando che si tratta soprattutto di giovani in attesa di sapere se potranno restare in Francia o meno.



Da venerdì scorso, circa 200 di questi giovani si erano spostati dinanzi al Consiglio di Stato, nel cuore di Parigi, per reclamare aiuto e un alloggio d'emergenza. Questa mattina, sono tornati al campo di Ivry per ottenere l'assistenza delle autorità.(ANSAmed).