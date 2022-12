Alluvioni a Lisbona, allerta rossa a causa del maltempo

LISBONA - Lisbona si è svegliata stamane sott'acqua. Le intense piogge di questa notte hanno provocato allagamenti in diverse zone della città e un po' in tutta l'area metropolitana. Diverse strade e linee ferroviarie suburbane che dai comuni limitrofi portano alla capitale sono, al momento, interrotte; molte scuole e facoltà universitarie rimarranno chiuse. L'Istituto portoghese del mare e dell'atmosfera (IPMA) avvisa che la perturbazione non è passata, anzi, ritornerà intensa nelle prossime ore. Protezione civile e autorità municipali chiedono ai cittadini di evitare di uscire di casa se non in casi assolutamente necessari e mantengono l'allerta rossa.



Il sindaco di Lisbona, Carlos Moedas, ha parlato poco fa alla stampa di quartieri in "situazione catastrofica", con molti danni materiali, sebbene non ci siano fortunatamente vittime.