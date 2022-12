Onu, rispettare inviolabilità scuole UNRWA in Cisgiordania Dopo irruzione militari in scuola femminile vicino Betlemme

(ANSAmed) - ROMA, 13 DIC - L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) ha ribadito il suo appello a tutte le parti a rispettare la neutralità e l'inviolabilità delle aule scolastiche dopo aver registrato attacchi che hanno colpito le sue scuole in Cisgiordania.



L'Agenzia Onu ha ricordato che il 5 dicembre le forze di sicurezza israeliane sono entrate con la forza nei locali di una delle sue scuole femminili nella zona di Betlemme . Hanno anche tentato di farsi strada con la forza in una vicina scuola maschile dell'UNRWA. Di conseguenza, un rifugiato palestinese è stato ucciso da proiettili e molti altri sono rimasti feriti fuori dalla scuola femminile dell'UNRWA. I servizi educativi nell'area sono stati interrotti per la giornata per proteggere la sicurezza dei bambini rifugiati palestinesi. "L'integrità delle scuole è stata ulteriormente compromessa durante gli scontri tra le forze di sicurezza israeliane all'interno della scuola e i palestinesi all'esterno", ha detto l'agenzia delle Nazioni Unite, aggiungendo di aver protestato con le autorità israeliane. L' Organizzazione ha anche protestato con le autorità palestinesi per il lancio di pietre e munizioni contro i locali dell'UNRWA.



'Non rispettare l'inviolabilità delle scuole è non rispettare i privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e può ostacolare la capacità dell'UNRWA di fornire servizi ai rifugiati palestinesi, mettendo in pericolo i rifugiati palestinesi e il personale delle Nazioni Unite'' conclude l'Agenzia Onu.



(ANSAmed).