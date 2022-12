Qatar: prima udienza a Bruxelles per i 4 fermati

BRUXELLES - E' in corso davanti alla Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles la prima udienza delle quattro persone fermate nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. La giustizia belga deve decidere se predisporre misure cautelari diverse dall'arresto per i quattro fermati oppure rimetterli in libertà.



In aula - chiusa ai giornalisti - sono presenti, secondo quanto si è appreso, l'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, l'ex eurodeputato socialista Antonio Panzeri, Francesco Giorgi e Nicolò Figà-Talamanca. Il pronunciamento dei giudici è atteso nel pomeriggio.