In Turchia a processo sindaco partito opposizione di Istanbul

ISTANBUL - Il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, eletto nel 2019 con il maggior partito di opposizione turco, il socialdemocratico Chp, è sotto processo in cui è accusato di "insulto a pubblico ufficiale". L'imputazione si riferisce a una dichiarazione rivolta ai membri del Consiglio elettorale di Turchia (Ysk), Imamoglu rischia fino a 4 anni e 1 mese di reclusione e il divieto a svolgere attività politica se condannato a più di due anni.



"Coloro che hanno cancellato le elezioni sono degli sciocchi", aveva detto il sindaco dopo che lo Ysk aveva cancellato, per irregolarità, le elezioni del 31 marzo 2019, dove Imamoglu vinse per pochi voti contro il candidato sostenuto dal partito Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, l'ex premier Binali Yildirim. Le elezioni vennero ripetute nei mesi successivi e Imamoglu vinse nuovamente ma con quasi un milione di voti in più rispetto all'avversario.



Oggi in tribunale a Istambul si tiene in aula l'ottava udienza e il sindaco Imamoglu è rappresentato dai syuoi avvocati.