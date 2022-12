Giordania: ufficiale ucciso nelle proteste per caro carburante

AMMAN - Un alto ufficiale di polizia è stato ucciso oggi in Giordania durante la manifestazione nella provincia meridionale di Maan, teatro da diversi giorni di proteste contro l'aumento del prezzo del carburante. Lo hanno riferito fonti della sicurezza.



"Il vice direttore della polizia del governatorato di Maan, il colonnello Abdelrazzak Aldalabih, è morto dopo essere stato colpito da un proiettile alla testa mentre si occupava dei disordini", ha dichiarato la Sicurezza generale in un comunicato. I disordini sono stati "causati da un gruppo di vandali e fuorilegge nella zona di Husseiniya, nel governatorato di Maan", a circa 218 chilometri a sud di Amman. Anche un sottufficiale è stato ferito da colpi da arma da fuoco.



In diverse province del sud della Giordania si sono verificati scioperi negli ultimi giorni, iniziati dai camionisti e seguiti mercoledì da mercati e negozi, per protestare contro l'aumento del prezzo della benzina. In alcune zone, i manifestanti hanno bloccato le strade con pneumatici in fiamme e si sono scontrati con le forze di sicurezza. I prezzi sono quasi raddoppiati rispetto all'anno scorso, soprattutto per quanto riguarda il diesel, solitamente utilizzato da camion e autobus, e la paraffina, il principale combustibile per il riscaldamento.