Spagna: 4.003 suicidi nel 2021, un record dal 1980 In forte aumento nell'ultimo decennio

(ANSAmed) - MADRID, 19 DIC - I suicidi registrati in Spagna nel 2021 sono stati 4.003, una cifra record negli ultimi 42 anni: è quanto emerge da un rapporto dell'Istituto Nazionale di Statistica (Ine).



Dal 1980, primo anno per il quale sono disponibili questi dati, i suicidi annuali sono più che raddoppiati: 42 anni fa furono 1.652. Questo fenomeno è aumentato in particolare negli ultimi 10 anni: dal 2012, infatti, il numero di suicidi annuali è sempre stato superiore a 3.500.(ANSAmed).