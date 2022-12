Migranti: nave ong Life Support con 142 a bordo sbarca a Livorno

LIVORNO - Scortata da una motovedetta della Capitaneria, la "Life Support", nave ong con 142 migranti a bordo, ha attraccato alla banchina del porto di Livorno e sono state avviate le operazioni previste per lo sbarco. Tra queste, è salito sulla nave personale dell'Ufficio di sanità marittima e di frontiera per i primi accertamenti sanitari e anche per i primi contatti col medico di bordo che ha già assistito e visitato i migranti durante la navigazione. L'area dedicata a Life Support è presidiata dalle forze dell'ordine. Inoltre, una lunga linea di allestimenti da campo contraddistingue il personale della protezione civile regionale, tra cui Misericordie, Anpas, Croce Rossa.

Uno dei migranti, un ragazzo di 25 anni, è stato subito ricoverato in quanto ha la febbre ed è resistente alle terapie.

Sulla "Life Support" ci sarebbero inoltre 30 casi di scabbia.

Per il resto, come segnalano dal Comune di Livorno, la situazione dei migranti sembrerebbe buona, sia dal punto di vista sanitario che psicologico.

Alcuni striscioni di benvenuto per i migranti sono stati esposti o appesi in diversi punti nell'area portuale. Sono tutti riconducibili all'area politica della sinistra radicale. Intorno alle 5 alcuni militanti di Potere al popolo davanti al monumento dei 4 Mori, simbolo della città, situato davanti al porto vecchio, hanno esposto lo striscione con la scritta "Livorno solidale e antirazzista". Un altro striscione invece campeggia a due passi dal molo 75, la banchina assegnata per l'attracco della nave con la scritta "Dal 1591 qui nessuno è straniero". Il riferimento è alle leggi livornine del granduca di Toscana, Ferdinando I, fatte per richiamare a Livorno popolazione attiva in grado di favorire lo sviluppo economico della città e dell'economia marittima del Granducato.