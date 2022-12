Siria: ong, 35 persone uccise da Isis in 3 settimane Anche un civile

(ANSAmed) - BEIRUT, 22 DIC - Nelle prime tre settimane di dicembre 35 persone sono state uccise in Siria dall'Isis, incluso un civile: lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui dall'1 al 21 dicembre sono stati uccisi, oltre all'unico civile, 34 tra militari governativi siriani, miliziani jihadisti filo-iraniani, miliziani curdi e combattenti lealisti filo-governativi siriani in varie regioni della Siria nord-orientale e orientale.



L'Isis in Siria era stato dichiarato sconfitto come entità pseudo-statale nel marzo del 2019. Da allora l'organizzazione jihadista continua a operare nelle regioni orientali e nord-orientali, lungo la valle dell'Eufrate, con cellule clandestine presenti per lo più nelle aree di Dayr az Zor e Hasake. (ANSAmed).