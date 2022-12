Dopo Ucraina ortodossi si smarcano dai russi su data Natale Festa 25 dicembre e non 7 gennaio. Novità anche a Pasqua

Anche la data del Natale entra nel conflitto in Ucraina. Quest'anno è cresciuta la percentuale dei cristiani ucraini che hanno festeggiato il 25 dicembre e che dunque non vogliono più celebrare il Natale il 7 gennaio, la data propria degli ortodossi e in generale dei fedeli in Russia.



Ma dal prossimo anno Natale sarà secondo il nuovo calendario solo il 25 dicembre.



Con le diverse tradizioni cristiane presenti nel Paese, il Natale in Ucraina si festeggiava il 25 dicembre, secondo il Calendario gregoriano seguito dal mondo cattolico, o il 7 gennaio, in base al Calendario giuliano. "Ma alla fine in molte famiglie si festeggiava tutti e due i giorni", spiega il vescovo di Kiev, cattolico di rito latino, mons. Vitalii Kryvytskyi, perché le famiglie cristiane spesso sono 'miste', tra cattolici latini, greco-cattolici, ortodossi della Chiesa autocefala ucraina e ortodossi del Patriarcato di Mosca.



La guerra ha accelerato dei processi e questo Natale potrebbe essere l'ultimo in cui in Ucraina saranno possibili celebrazioni anche nella data degli ortodossi di Mosca, quella del 7 gennaio, visto che è all'esame un provvedimento che vuole mettere al bando questa Chiesa, accusata di collaborazionismo con il Cremlino. La Chiesa greco-cattolica e quella ortodossa che si è distaccata dal Patriarcato di Mosca hanno deciso di avviare un percorso per unificare la data del Natale al 25 dicembre. E' stato il sito dell'Ugcc, quello dei cattolici di rito bizantino, a dare notizia che il Capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sviatoslav Shevchuk, e il Metropolita di Kiev e di tutta l'Ucraina, primate della nuova Chiesa ortodossa dell'Ucraina, Epifanio, si sono incontrati il 24 proprio per avviare questo processo di riunificazione delle date. Nell'incontro tra Shevchuk ed Epifanio si è parlato anche della data della prossima Pasqua, festa ancora più importante per i cristiani, che a causa dello sfalsamento dei calendari, cattolici e ortodossi non festeggiano quasi mai insieme. La prossima in comune dovrebbe essere solo nel 2025.



Ma il mondo ortodosso, che anche in altri Paesi ha preso le distanze dal Patriarca Kirill, amico di Putin e sostenitore della guerra, ha avviato già all'inizio di questo mese di dicembre un processo per festeggiare la Pasqua lo stesso giorno dei cattolici. Ne ha parlato di recente il Patriarca ortodosso di Costantinopoli, Bartolomeo. Se il processo andrà in porto, i russi resteranno da soli non solo a Natale ma anche nel giorno di Pasqua.



Ma Papa Francesco auspica che questa riunificazione di date avvenga senza fratture tra gli ortodossi. "Mettetevi d'accordo e noi andremo lì dove dite", aveva detto in un incontro con la Chiesa assira poco più di un mese fa parlando della Pasqua.



