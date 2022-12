Libano: Hezbollah consegna sospetto killer militare Onu Avrebbe sparato a casco blu irlandese di Unifil due settimane fa

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 DIC - Gli Hezbollah libanesi hanno consegnato alle autorità di Beirut un uomo sospettato di aver ucciso a colpi di arma da fuoco un militare irlandese di Unifil, la missione Onu schierata nel sud del Libano a ridosso della Linea Blu di demarcazione con Israele. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui non è chiaro se l'uomo, ora in stato di fermo presso la polizia militare libanese, sia un membro dello stesso potente partito armato filo-iraniano.



Due settimane fa il 23enne Sean Rooney era stato colpito letalmente al capo da una delle pallottole sparate da non meglio identificati uomini armati contro un convoglio di Unifil diretto a Beirut che attraversava una cittadina costiera fuori dall'area di responsabilità della missione Onu ma in una zona di fatto controllata da Hezbollah. (ANSAmed).