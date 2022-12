Libano: molotov contro sede tv dopo sketch 'anti-sciita'

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 DIC - Un attacco dinamitardo contro la sede di una tv libanese è stato compiuto nella notte a Beirut, secondo quanto riferiscono i media libanesi.



L'attacco, nel quale non si sono registrate vittime ma solo danni materiali, è stato condotto nella notte con una bomba incendiaria lanciata contro una delle entrate al perimetro di NewTV, nel quartiere di Musseitbe nella capitale libanese.



Secondo gli inquirenti e osservatori locali, l'attacco è da mettere in relazione con le forti polemiche suscitate dopo la trasmissione da parte di NewTv di uno sketch satirico considerato offensivo nei confronti di una parte della comunità musulmana sciita libanese, in particolare di quella solidale col partito armato filo-iraniano Hezbollah e del suo alleato, il movimento Amal, capeggiato dal presidente del parlamento Nabih Berri. (ANSAmed).