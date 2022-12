Tunisia: O.R.S.A. Onlus fa donazione a 8 ospedali pubblici Progetto MiR in Tunisia grazie ad accordo con ministero Salute

(ANSA) - TUNISI, 27 DIC - L'associazione O.R.S.A. Onlus, ha effettuato in Tunisia la seconda donazione nell'ambito del progetto filantropico "Donations MiR in Mission Africa22". Lo rende noto la presidente di O.R.S.A. Alba Cavallaro, precisando che la generosità di Servizi Ospedalieri Spa ha permesso una donazione di Dispositivi di Protezione Individuale contro le radiazioni di raggi X ad otto ospedali pubblici del Nord e del Sud della Tunisia.



"Il rafforzamento della protezione negli ambienti a rischio è un grande gesto di solidarietà da parte di Servizi Ospedalieri e ringraziamo Alberto Franceschini, Responsabile Ricerca e Sviluppo di Servizi Ospedalieri SpA, che ha collaborato insieme a noi" ha detto Cavallaro, aggiungendo che "il percorso di O.R.S.A. in Tunisia ed in Africa continuerà con altre progettazioni per altre destinazioni e confidiamo nella generosità di altre società italiane che attraverso di noi siano disposte a donare per i Paesi dell'Africa". La presidente di O.R.S.A. ringrazia inoltre il Ministero della Salute tunisino per la firma della Donazione che proseguiremo con l'accordo (MoU) firmato nel 2019, finalizzato allo sviluppo di un percorso di attività di Musicoterapia Scientifica denominata MiR , in tutti gli ospedali e reparti della Tunisia, unitamente ad altre attività complesse volte al benessere di tutti i malati, in fase pediatrica e adulta, confidando presto di aprire una succursale in Tunisia. (ANSA).