Geo Barents tornata in mare, 'obbligo fermare tragedie' Salpata da Augusta. Prima Ong verso Mediterraneo dopo ok decreto

(ANSAmed) - ROMA, 30 DIC - È salpata dal porto di Augusta la Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (Msf). Si tratta della prima nave di una Ong che riparte per la navigazione nel Mediterraneo centrale dopo l'approvazione del decreto del Governo che stabilisce un nuovo codice di condotta sulle attività di salvataggio in mare da parte delle Organizzazioni non governative. Già ieri i medici di Msf avevano annunciato la loro 21esima missione nel Mediterraneo centrale: "davanti alle morti incessanti nel Mediterraneo centrale, siamo obbligati a continuare la nostra missione per fermare tragedie evitabili", dice Juan Matia Gil, capomissione per le operazioni di ricerca e soccorso di Msf. (ANSAmed).