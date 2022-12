Migranti: Tunisia blocca 18 partenze in due notti Oltre 440 persone soccorse a bordo di imbarcazioni in difficoltà

(ANSAmed) - TUNISI, 30 DIC - La Guardia costiera tunisina ha bloccato, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre e in quella tra il 29 e il 30 dicembre, 18 operazioni di migrazione illegale, soccorrendo in mare 443 persone a bordo di imbarcazioni in difficoltà. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi sulla propria pagina Facebook, precisando che dei migranti soccorsi 371 sono di diversi Paesi africani e 72 tunisini. Secondo la stessa fonte tutti sono stati segnalati alla magistratura. (ANSAmed).