Unicef, bimbi mai così bisognosi dai tempi della guerra mondiale

ROMA - "Oggi, ci sono più bambini bisognosi di assistenza umanitaria che in qualsiasi altro momento dalla Seconda guerra mondiale. In tutto il pianeta, i bambini e le loro famiglie stanno affrontando crisi, conflitti, sfollamenti, epidemie e tassi crescenti di malnutrizione". Lo riferisce una nota dell'Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, indicando le 11 emergenze che necessitano di maggiore attenzione nel mondo.

Dal Bangladesh allo Yemen, da Haiti al Sud Sudan, le crisi in corso richiedono interventi sul campo. "Le inondazioni senza precedenti in Sud Sudan hanno avuto un impatto devastante sulle famiglie. I raccolti sono stati distrutti, i pascoli sommersi e le famiglie sono state costrette a fuggire dalle loro case", ha dichiarato Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia. Piogge e inondazioni in gran parte del Pakistan sono finite, ma non la crisi che ne è seguita per i bambini: circa 8 milioni di persone sono ancora esposte alle acque alluvionali. Intanto il Kenya sta sperimentando la peggiore siccità in 40 anni. La fragilità politica, gli impatti dei cambiamenti climatici e le crisi economiche e sanitarie hanno contribuito allo sfollamento interno di circa 1,7 milioni di persone in Burkina Faso, il 60% delle quali minorenni.

Nello Yemen dopo otto anni di conflitto, i sistemi da cui dipendono le famiglie sono sull'orlo del collasso: più di 11.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dal 2015, mentre conflitti, sfollamenti massicci e ricorrenti shock climatici hanno lasciato più di 2 milioni di piccoli gravemente malnutriti. Mentre un'escalation del conflitto armato e ricorrenti epidemie stanno mettendo a dura prova milioni di bambini nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo il report di Unicef, in Birmania, con l'aggravarsi del conflitto civile ci sono circa 5,6 milioni di minori bisognosi di assistenza umanitaria, mentre la crisi dei rifugiati Rohingya entra drammaticamente nel suo quinto anno. Disordini politici, civili, violenza e disastri naturali sono una sfida enorme per le famiglie di Haiti.