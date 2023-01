Siria: raid Israele su aeroporto Damasco, 4 morti

DAMASCO - E' di quattro morti il bilancio di un bombardamento israeliano sull'aeroporto internazionale di Damasco avvenuto la scorsa notte intorno alle 2 ora locale. "Due combattenti e due soldati siriani sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani", afferma l'Osservatorio siriano per i diritti umani con sede nel Regno Unito. In precedenza l'agenzia ufficiale Sana aveva riferito della morte di due soldati uccisi nell'attacco israeliano, precisando che l'aeroporto di Damasco è stato messo "fuori servizio".



"Il nemico israeliano ha effettuato un attacco aereo usando una raffica di missili, prendendo di mira l'aeroporto internazionale di Damasco e dintorni" provocando "la morte di due soldati e il ferimento di altri due", aveva riferito la Sana. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, che ha rivisto il bilancio portandolo a 4 morti, l'attacco israeliano ha preso di mira "posizioni di Hezbollah e di gruppi filo-iraniani nell'aeroporto e nei dintorni, compreso un deposito di armi".



Dall'inizio della guerra civile in Siria nel 2011, Israele ha effettuato centinaia di attacchi aerei sul suo vicino, prendendo di mira le posizioni dell'esercito siriano, delle forze filo-iraniane e degli Hezbollah libanesi. Israele commenta raramente i suoi attacchi contro la Siria, ma dice che non permetterà all'Iran di espandere la sua influenza in quel Paese. Questi raid avvengono spesso nei pressi dell'aeroporto di Damasco, che era già stato messo fuori servizio da un attacco il 10 giugno 2022.