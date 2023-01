TEL AVIV - Un palestinese di 15 anni, Adam Ayad, è rimasto ucciso oggi nel campo profughi di Deheishe, a sud di Betlemme in Cisgiordania, durante scontri fra dimostranti e reparti dell'esercito israeliano entrati per catturare un ricercato. Secondo i media israeliani, abitanti del campo profughi hanno lanciato contro i militari sassi e bottiglie incendiarie. Siti palestinesi precisano che la vittima era un attivista del Fronte popolare per la liberazione della Palestina.