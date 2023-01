Marocco: violenza sulle donne, oltre 96mila denunce nel 2021

RABAT - Oltre 96mila fascicoli aperti relativi alla violenza contro le donne nel 2021. Un dato che quasi raddoppia il bilancio dell'anno precedente chiuso con 64.251 denunce. È l'Ufficio del Pubblico ministero del Marocco che diffonde i dati in un rapporto dettagliato che spiega anche che quasi 34.000 casi riguardavano violenze che hanno lasciato la vittima con prognosi di "meno di 20 giorni" e quasi 16.000 casi hanno accusato l'autore della violenza di "trascurare la famiglia".



Stupro, aggressione sessuale e discriminazione di genere sono tra i crimini meno denunciati, anche se ciò può dipendere in parte dallo stigma sociale che circonda le vittime di casi simili, dopo la denuncia. Il 2022 ha acceso i riflettori della cronaca su numerosi casi di abusi sessuali in Marocco, a cominciare dallo scandalo che ha colpito alcune università dove i professori sono finiti sotto accusa per aver chiesto alle studentesse prestazioni sessuali in cambio di buoni voti. Nella maggior parte dei casi, e cioè per 47 mila denunce, l'autore della violenza era estraneo alla famiglia della vittima, mentre per circa 38 mila era il marito.