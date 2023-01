Siria: Ong, ucciso leader militare Hezbollah nel nord-ovest Attacco opera di coalizione forze qaidiste cooptata da Turchia

(ANSAMed) - BEIRUT, 04 GEN - Un alto esponente militare di Hezbollah, il partito-milizia libanese filo-iraniano, è stato ucciso nel nord-ovest della Siria in un attacco dinamitardo attribuito a uomini armati cooptati dalla Turchia.



Lo riferisce oggi l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'attacco, avvenuto nei giorni scorsi ma di cui sono emersi dettagli solo nelle ultime ore, è stato portato da uomini di Hay'at Tahrir Sham (Hts), una coalizione di forze qaidiste presenti nella regione di Idlib, al confine con la Turchia.



Non si conoscono le generalità dell'alto responsabile libanese di Hezbollah ma si sa che è stato ucciso assieme a tre guardie del corpo, due di nazionalità siriana e una di nazionalità libanese.



I miliziani jihadisti sciiti filo-iraniani sono presenti da almeno dieci anni in diverse regioni siriane, tra cui Aleppo e Idlib, coinvolte nel conflitto intestino e regionale.



Dal canto loro, i combattenti di Hts sono da anni cooptati dalla Turchia che di fatto gestisce gli affari politici, amministrativi e militari a Idlib e nei distretti a ovest e a nord di Aleppo. (ANSAMed).