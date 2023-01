Onu: nel 2022 +176% il numero di migranti irregolari dal Libano

BEIRUT - E' aumentato del 176% il numero di persone che lo scorso anno ha tentato la via della migrazione clandestina dal Libano verso l'Europa. Lo rivelano dati diffusi nelle ultime ore dall'ufficio di Beirut dell'Alto commissariato per i rifugiati dell'Onu (Acnur).



Citata dal quotidiano libanese francofono L'Orient-Le Jour, Lisa Abou Khaled, portavoce di Acnur, ha affermato che da gennaio a dicembre 2022 sono state 4.334 le persone che hanno provato a fuggire dalle penose condizioni in cui versa il Libano, da tre anni al collasso finanziario e appesantito da un decennio di effetti della guerra nella vicina Siria. Nel 2021 i migranti clandestini partiti dal Libano erano stati 1.570, secondo i dati dell'Acnur. E nel 2020 le persone che si erano messe in fuga per il mare erano state 794.



L'anno scorso, il 62% dei migranti clandestini dal Libano erano siriani, i palestinesi l'11%, mentre i libanesi hanno costituito il 28% dei migranti. Un dato in crescita rispetto agli anni passati: nel 2021 i libanesi erano stati l'11% dei migranti (186 su 1.570) e il 2020 erano stati il 18% (148 su 794). L'aumento sensibile dei migranti clandestini dal Libano e l'innalzamento della percentuale dei libanesi in fuga è sintomo dell'aggravarsi delle condizioni socio-economiche del Paese, attraversato dal 2019 dalla peggiore crisi finanziaria della sua storia. Secondo l'Onu, più dell'80% della popolazione residente in Libano - inclusi profughi siriani, palestinesi e lavoratori stranieri di altre nazionalità - vive al di sotto della soglia di povertà.