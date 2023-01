Muore a 82 anni ultimo re greco Costantino II Cugino di Carlo III, fuggì dalla Grecia dopo golpe Colonnelli

(ANSAmed) - ATENE, 11 GEN - E' morto all'età di 82 l'ex re di Grecia Costantino II, fa sapere la tv pubblica greca Ert. L'ex monarca, cugino del re britannico Carlo III, padrino del principe William, fratello della regina Sofia, moglie re Juan Carlos di Spagna e madre del monarca attuale, Felipe VI, è morto di un ictus in un ospedale di Atene, dov'era stato ricoverato la scorsa settimana. Alle Olimpiadi di Roma del 1960 vinse una medaglia d'oro nella Vela, ha regnato dal 1964 fino alla proclamazione della Repubblica nel 1974, che coincise con la fine della dittatura dei Colonnelli (1967-1974).



Nel 1968, otto mesi dopo il golpe militare, tentò un contro-golpe che fallì, e Costantino fuggì con la famiglia reale a Roma, per poi trasferirsi in Inghilterra nel 1974. In un referendum dopo il ritorno della democrazia, il 70% dei greci votò per l'abolizione della monarchia. Collegata alle monarchie britanniche e danese, la dinastia Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, iniziata dal nonno danese di Costantino, Giorgio I, nel 1863, si estingue così con lui (ANSAmed).